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Kocaeli'de okullara lodos tatili

Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Haberler | Güncel
Kocaeli'de okullara lodos tatili

KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle yarın il genelinde yüz yüze eğitimin bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle yarın il genelinde yüz yüze eğitimin bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın yurdun birçok bölümünde fırtına yaşamı olumsuz etkileyecek. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle il genelinde eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin yarın bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Vali Yavuz, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını belirtti.


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Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Son Dakika Haberleri

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