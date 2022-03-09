KOCAELİ (Haberler.com) - Kocaeli'de okullar tatil mi, Marmara Bölgesi'nde 10 - 11 Mart tarihlerinde kar yağışı beklentisi olması nedeniyle milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, Kocaeli'de okullar tatil mi? Kocaeli Valiliği açıklaması! Kocaeli'de kar tatili var mı? Kocaeli'de yarın okul var mı, okullar tatil mi? İşte detaylar...

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'de yarından itibaren kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kocaeli hava durumu ise şu şekilde:

Kocaeli'de valilik tarafından henüz okulların durumu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze" eğitim faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildi.

Haberler.com - Gündem