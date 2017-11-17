Kocaeli'de Okullar Arası Satranç Ligi Başlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde, okullar arası Satranç Ligi düzenleyecek. İlkokul, Ortaokul ve Lise kategorisinde gerçekleştirilecek ve sekiz ay devam edecek olan lig, sekiz ayak şeklinde gerçekleştirilecek.



Ligin ilk etabı 25-26 Kasım tarihleri arasında Derince Spor Salonu'nda yapılacak. 25 Kasım Cumartesi günü ilk tur maçları 10.30'da başlayacak. Pazar günü ise 6. Tur ile bu etap sona erecek. Maçlarının bitiminin ardından ise Ödül Töreni yapılacak.



Başvurular, kocaeli.tsf.org.tr sitesinden yapılacak. Sitede yayınlanacak excel formatlı dosyanın doldurularak, format değiştirilmeden, kocaeli.tsf.org.tr'ye gönderilmesi, turnuva günü, formun ıslak imza ile teslim edilmesi ile tamamlanacak. Turnuvaya bireysel katılım yapılamayacak. Kontenjan dahilindeki okullar en az 3 sporcu ile katılabilecek.



Büyükşehir'in düzenleyeceği Satranç Ligi'nde, Türkiye Satranç Federasyonu satranç yarışmaları talimatları, prosedürleri ve uygulama yönergeleri ile FİDE satranç kuralları geçerli olacak. Turnuvaya TSF lisansına sahip 2017-2018 vizesi yapılmış, Kocaeli ilindeki resmi ve özel okullarda öğrenim gören sporcular ile 2011 ve öncesinde doğan öğrenciler katılabilecek. Turnuva 8 etap üzerinden her ay bir turnuva olacak şekilde gerçekleştirilecek.



Sekiz etap sonunda, okulların en iyi üç sporcusunun tüm etaplardaki puanları toplanarak, her kategoride, en iyi üç sporcusu olan okula ödül verilecek. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde birinci olan okullara bilgisayar, ikinci olan okullara fen laboratuvarı, üçüncü olan okullara ise kütüphane yapılacak. - KOCAELİ