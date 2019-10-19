Kocaeli'de öğretmenin öğrenciyi dövdüğü iddiası
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir öğretmenin öğrencisini dövdüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir öğretmenin öğrencisini dövdüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, yaptığı açıklamada, Darıca Aslan Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde müdür yardımcısının, sınıfta gürültü yapan bir öğrenciyi dövdüğünün ileri sürüldüğünü belirtti.
Söz konusu öğrencinin iddiaları üzerine soruşturma başlattıklarını aktaran Çelik, yapılan incelemenin ardından gereken adımların atılacağını sözlerine ekledi.