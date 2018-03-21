Kocaeli'de Öğrencilerden Mehmetçik'e "Ateşli" Destek

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla yurdun bahçesinde yaktıkları ateşle "Afrin" yazdı.



Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Gölcük Öğrenci Yurdu'ndaki öğrenciler, harekatta görevli Mehmetçik'e destek amacıyla yurt bahçesinde 500 metrekare alana ateşle "Afrin" yazarak, yurdun camlarını Türk Bayraklarıyla süsledi.

Bu anları da drone ile kaydeden öğrenciler, koreografiyi sosyal medyadan paylaştı.

KYK Gölcük Öğrenci Yurdu Müdürü İsmail Çalgan, ülkeyi ilgilendiren böylesine önemli olaylarda sessiz kalmadıklarını belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek amaçlı birçok etkinliğin yapıldığını ifade eden Çalgan, "Yurttaki öğrencilerimiz tarafından yapılan çalışmayla güzel bir görüntü ortaya çıkartıldı. Biz millet adına bu tür durumlara duyarsız kalmadığımızı her programda gösterdik, gösteriyoruz. Milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetişmesi için genel müdürlüğümüz her türlü gayreti gösteriyor." dedi.

Öğrencilerden Hasan Berk Çetin de Mehmetçik'in, yapılan operasyonla tüm dünyaya "insanlık" dersi verdiğini ifade ederek, amaçlarının uzaktan da olsa Türk askerinin yanında olduklarını onlara hissettirebilmek olduğunu kaydetti.

Fatmanur Demirtola ise Mehmetçik'in gönül dünyasında, onlarla birlikte olduklarını göstermek istediklerini ifade ederek, "Umarım mesajımız tüm dünyaya ulaşmıştır. Biz Mehmetçik'imizin her zaman yanındayız." diye konuştu.