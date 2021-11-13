Kocaeli'de öğrenci servisinin dere yatağına devrildiği kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi - Haberler
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Kocaeli'de öğrenci servisinin dere yatağına devrildiği kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de öğrenci servisinin dere yatağına devrildiği kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden biri daha yaşamını yitirdi.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden biri daha yaşamını yitirdi.

Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsünün 9 Kasım'da yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden 15 yaşındaki Ege Yılmaz, gece durumunun ağırlaşması üzerine sevk edildiği İstanbul'daki hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Yılmaz'ın ölümüyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araçtaki 19 öğrenci yaralanmıştı.

Öğrencilerden Esma Nur Avcı (14) ile Rabia Üst (14) daha sonra tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmişti.

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AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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