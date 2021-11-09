Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü: 2 ölü, 20 yaralı (4) - Haberler
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Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü: 2 ölü, 20 yaralı (4)

Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel
Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü: 2 ölü, 20 yaralı (4)

SÜRÜCÜ ARAÇTAN ÇIKARILDIKocaeli'nin Gebze ilçesinde, yoldan geçen kadına çarptıktan sonra dereye düşen servis şoförünün sürücüsü Mehmet Özdemir'i araçtan çıkarmak için itfaiye ve 112 Acil ekipleri koordineli olarak çalıştı.

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - SÜRÜCÜ ARAÇTAN ÇIKARILDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yoldan geçen kadına çarptıktan sonra dereye düşen servis şoförünün sürücüsü Mehmet Özdemir'i araçtan çıkarmak için itfaiye ve 112 Acil ekipleri koordineli olarak çalıştı. Kurtarma çalışmaları sırasında 112 Acil ekibi de Özdemir'e damar yolu açtı. Araçtan çıkarılan Özdemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Son Dakika Haberleri
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