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Öğrenci servisi dere yatağına devrildi (2)

AA / Fatih Gürbüz - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu çok sayıda lise öğrencisi yaralandı.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu çok sayıda lise öğrencisi yaralandı.

Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden servis midibüsü dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle çok sayıda lise öğrencisi yaralandı.

Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.

Öğrenci servisi dere yatağına devrildi (2)

Öğrenci servisi dere yatağına devrildi (2)

Öğrenci servisi dere yatağına devrildi (2)

Öğrenci servisi dere yatağına devrildi (2)

Öğrenci servisi dere yatağına devrildi (2)

Öğrenci servisi dere yatağına devrildi (2)

Öğrenci servisi dere yatağına devrildi (2)

Öğrenci servisi dere yatağına devrildi (2)

AA / Fatih Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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