Kocaeli'de ocak-mayıs döneminde 22 tesise yaklaşık 2 milyon lira ceza verildi
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Kocaeli'de ocak-mayıs döneminde 22 tesise yaklaşık 2 milyon lira ceza verildi

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılı 1 Ocak-28 Mayıs tarihleri arasında 548 tesisin denetlendiğini, uygunsuzluk tespit edilen 22 tesise 1 milyon 987 bin 696 lira 67 kuruş idari yaptırım uygulandığını bildirdi.

Kocaeli'de ocak-mayıs döneminde 22 tesise yaklaşık 2 milyon lira ceza verildi
04.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:37

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılı 1 Ocak-28 Mayıs tarihleri arasında 548 tesisin denetlendiğini, uygunsuzluk tespit edilen 22 tesise 1 milyon 987 bin 696 lira 67 kuruş idari yaptırım uygulandığını bildirdi.

Aksoy, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, yaşanılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının dünyanın tüketim alışkanlıklarını değiştirdiğini belirterek, daha az atık oluşturma ve bunların yönetimi konusunda yeni alışkanlıklara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Vali Aksoy, israfın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, geri dönüşümünün sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayeleri ve öncülüğünde 2018'de başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında valilik kompleksinde, 23 Şubat 2018 - 28 Mayıs 2020 tarihleri arasında 29 bin 210 kilogram atık kağıt, 3 bin 600 kilogram atık cam, 1555 kilogram atık metal ve 2 bin 680 kilogram atık plastik toplanarak geri kazanım firmasına teslim edildiğini bildirdi.

Aksoy, "İl genelinde proje başlangıcından itibaren, 16 bin 345 ton atık kağıt, 8 bin 61 ton atık cam, 7 bin 239 ton atık metal ve 10 bin 3 ton atık plastik toplanmış ve bu sayede 277 bin 845 ağaç kesilmekten kurtarılmış, atık cam, plastik ve metal toplanması ile de yüzde 95 ham madde tasarrufu sağlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Fabrikaların emisyonları 7 gün 24 saat anlık izleniyor"

Aksoy, kentte 37 tesise ait toplam 110 bacanın online izlendiğini de aktararak, şunları kaydetti:

"Bu sayede, sistemde bulunan fabrikaların emisyonları anlık olarak 7 gün 24 saat izlenmekte, veriler bilgisayarlara kaydedilmekte ve günlük olarak değerlendirilmektedir. İlimizde hava kalitesini iyileştirmeye yönelik olarak kimyasal depolamalara ilişkin valilik genelgesi yayımlanmış, bu genelgeyle Türkiye'de ilk defa kimyasal depolama yapan firmaların emisyonlarına yönelik çalışma yapılmış, belli başlı kimyasallar için emisyon tedbirleri bir standarda bağlanmıştır. Bazen yalnızca birkaç dakika süren ancak yine de hava kalitesini olumsuz etkileyerek, şikayete sebep olan emisyonlar Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Yeşil Göz Projesi' ile şikayete konu bacaların görüldüğü gece görüş kameraları taktırılarak, yeni bir çözüm olarak ortaya çıkmış ve gece görüş kamerası taktırılan tesislerde şikayetler sonlanmıştır."

Valilik olarak çevreyi, suyu, havayı, ormanı ve toprağı bir bütün olarak ele alıp çalışmaları bu çerçevede yürüttüklerini vurgulayan Aksoy, "Bu amaçla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019 yılında 2 bin 785 adet tesis denetlenmiş ve uygunsuzluk tespit edilen 52 tesise 4 milyon 894 bin 503 lira 28 kuruş idari yaptırım, 2020 yılı 1 Ocak-28 Mayıs tarihleri arasında ise 548 tesis denetlenmiş, uygunsuzluk tespit edilen 22 tesise 1 milyon 987 bin 696 lira 67 kuruş idari yaptırım uygulanmıştır." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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