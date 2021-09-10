Kocaeli'de nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kocaeli'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma kapsamında sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kredi verme, finans sağlama vaadiyle vatandaşların kandırılarak nitelikli dolandırıcılık yapıldığını tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 9 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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