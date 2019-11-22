Kocaeli'de Necmeddin öğretmeni öldüren öğrenci hakim karşısında

22.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:08

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okul müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 17 yaşındaki lise öğrencisinin 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, nisan ayında İnönü Mahallesi'ndeki Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu (45) odasında bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan 11. sınıf öğrencisi sanık F.Ç. (17) ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmayı Necmeddin Kuyucu'nun eşi Gülay Kuyucu ve yakınları da izledi.

Sanık F.Ç'nin yaşının küçük olması nedeniyle kapalı görülen duruşmaya, basın mensupları ve sanık yakınları alınmadı. Duruşmayı izlemek için gelen çok sayıda öğretmen ve sendika temsilcisi, adliyenin önünde bekledi. Polis ekipleri, adliye çevresinde ve duruşma salonunun bulunduğu katta güvenlik önlemi aldı.

Mahkeme heyeti, suçtan doğrudan zarar gören Gülay Kuyucu, İbrahim Kuyucu, Metin Kuyucu, Gülser Yılmaz ve Aysel Cesur'ın duruşmaya müşteki olarak katılması talebini kabul etti.

Savunmasında olay nedeniyle çok pişman olduğunu belirten F.Ç, olay günü Necmeddin Kuyucu'yu bıçaklamak ve zarar vermek gibi bir niyeti olmadığını söyledi. Haksız yere disiplin cezası aldığını düşündüğünü anlatan F.Ç, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Necmeddin Hoca'nın odasına girdim, oturdum. Bana izinsiz oturduğum için kızdı. Kolumdaki bilekliği aldı. Manevi değeri olduğunu söyleyip geri istedim. Okuldan ayrılmak istediğimi söyledim. Bana kızarak koluma vurdu. Elinden tutunca kafama vurdu. Kendimden geçmiştim, ne yaptığımı bilmiyordum. Elimdeki bıçağı boğazıma dayadım. Bıçağı boğazıma vuracaktım. O sırada birisi 'Sakın yapma.' diye bağırınca kendime geldim. Müdürün odasına götürdüler beni. Ambulans geldi. Çantamdaki bıçağı ne zaman çıkardım, bıçağı Necmeddin Hoca'nın neresine nasıl sapladım, kaç kez sapladım, hiç hatırlamıyorum. Ben Necmeddin Hoca'nın öldüğünü hakime ifade verirken öğrendim."

Sanık avukatı müvekkilinin disiplin cezası aldığı için okulda bir yöneticiyi öldürmesinin mantıkla açıklanabilecek bir olay olmadığını belirterek "Eğer böyle bir şey olsaydı, Türkiye'de yönetici kalmaz. Farklı bir şeylerin olduğunu düşünüyorum. Müvekkilim tutuklandıktan sonra ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi görüyor. TCK'nin 32. maddesi gereğince raporunun aldırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

F.Ç. de "Olay öncesinde psikolojik bir rahatsızlığım yoktu. Tedavi olmadım, ilaç kullanmadım, belgem de yoktur ama keşke ilaç kullansaydım, tedavi olsaydım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesinden rapor alınmasına ve tutuklu sanığın bu halinin devamına karar vererek duruşmayı 25 Şubat 2020'ye erteledi.

"Suçu en başından beri kabul ediyor"

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan ailenin avukatı Murat Altun, sanığın yaşı küçük olduğu için duruşmanın kapalı yapılmasının yasal zorunluluk olduğunu belirtti.

Suça sürüklenen çocuğun beyanının alındığını aktaran Altun, "Bizlerin katılma talepleri soruldu, tanıklar dinlendi. İddianamede istenen ceza nitelikli adam öldürme yani tasarlayarak, kamu görevlisini görevinden dolayı öldürme suçundan cezalandırılması isteniyor. Duruşma 25 Şubat'a ertelendi. Ertelenme sebeplerinden bir tanesi, suça sürüklenen çocuğun ceza ehliyetinin olup olmadığı yönünde rapor alınması için Adli Tıp Kurumuna sevki kararı, bir diğer gerekçe ise bir kısım eksiklikler yönünden bilirkişi raporların aldırılması sebebiyle bir erteleme gerçekleşti. Suçu en başından beri kabul ediyor." şeklinde konuştu.

İddianameden

İddianamede, F.Ç'nin olay günü neden bıçak ve çanta taşıdığına yönelik makul gerekçe sunamadığı, kamu görevlisi Necmeddin Kuyucu'yu tasarlayarak öldürdüğü kanaatine varıldığı kaydedildi.

Suça sürüklenen çocuğun "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, sanığın, suç tarihinde 15-18 yaş grubu arasında bulunması nedeniyle verilecek cezada TCK'nin 31/3 maddesi gereğince indirim yapılarak 18 yıldan 24 yıla adar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, F.Ç'nin ilk sorgusunda suçu kabul ettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA