Kocaeli'de 'Narko-Sokak' Huzur Operasyonu

Türkiye genelinde Emniyet Müdürlükleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen "Narko-Sokak" huzur operasyonun Kocaeli ayağında bin 345 kişi sorgulandı.



81 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonların bir ayağı da Kocaeli'de gerçekleştirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Narkotim Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet ekiplerinin katıldığı operasyonlarda eğlence merkezleri, kafeler ve kentin dört bir yanında geniş kapsamlı uygulama yapıldı. Umuma açık yerlerde vatandaşlara kimlik kontrolleri yapılırken, Narkotik timleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Kocaeli'de yapılan uygulamada sokaklarda kontroller yapılırken, işletmelerde oturan vatandaşların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Kocaeli genelinde yapılan operasyonlara 150 polis, 3 narkotik köpeği katıldı. Yapılan operasyonlarda bin 345 kişi, 51 iş yeri, 252 araç sorgulandı. Bu sorgulamalar kapsamında 3 aranan şahıs yakalandı. Aranan şahıslardan 2'si gözaltına alındı. Ayrıca 3 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu şahıslara uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem uygulandı.



Polis ekipleri, yapılan uygulamaların devam edeceğini bildirdi. - KOCAELİ