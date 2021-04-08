Kocaeli'de naht sanatkarı Kabe'nin altın kapısını tabloya nakşetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de naht sanatkarı Kabe'nin altın kapısını tabloya nakşetti

Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Kültür Sanat
Kocaeli'de naht sanatkarı Kabe'nin altın kapısını tabloya nakşetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde naht sanatıyla çeşitli figürleri ahşaba yansıtan Muzaffer Okur, Kabe'nin altın kapısını ceviz ağacından kestiği parçalarla 2,5 ayda tabloya işledi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde naht sanatıyla çeşitli figürleri ahşaba yansıtan Muzaffer Okur, Kabe'nin altın kapısını ceviz ağacından kestiği parçalarla 2,5 ayda tabloya işledi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Dikimevi Müdürlüğünde terzilik yaptıktan sonra emekli olan 48 yaşındaki Okur, 10 yıl önce naht sanatına ilgi duymaya başladı.

Bu alanda eğitim alarak kendisini geliştiren Okur, İstasyon Mahallesi'nde açtığı 50 metrekarelik atölyesinde 3 yıldır çeşitli eserler üretiyor.

Naht sanatının gelecek nesillere aktarılması için çaba gösteren Okur'un, en son ceviz ağacından kestiği parçalarla 2,5 ayda oluşturduğu Kabe'nin altın kapısı tablosu büyük ilgi gördü.

"Bu eseri sanatseverlere kazandırdığım için çok mutluyum"

Muzaffer Okur, AA muhabirine, Selçuklu'da başlayıp Osmanlı döneminde had safhaya ulaşan naht sanatının bugüne kadar geldiğini anlattı.

Bu sanatın Osmanlı döneminde medrese, cami ve rahlelerde kullanıldığını aktaran Okur, "Bugün de biz naht sanatını hat sanatına işleyerek türlü eserler ortaya çıkarıyoruz. Kabe'nin altın kapısında 1600 parça ve 8 bin işlem yaptım. 6 milimlik ceviz ağacı kullanarak 2,5 ayda bitirdim. Zannediyorum ki ilk kez bana yapmak nasip oldu. Bu eseri sanatseverlere kazandırdığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Okur, eserin 170 santimetre boyunda ve 100 santimetre eninde olduğunu belirterek, "Yaptığımız eserlerin her bir parçası 5 işlem görüyor. Hilye-i Şerif'te de 1100 parça ve 5 bin 500 işlem yaptım. Her harf 5 sefer elimizden geçiyor. Sabır ve aşkla güzel bir eser ortaya çıkarmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Haydar Akar Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Bahar Candan Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kocaeli'de naht sanatkarı Kabe'nin altın kapısını tabloya nakşetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 10:39:41. #1.16#
title