Kocaeli'de mutfak tüpüne gizlenmiş metamfetamin ele geçirilmesine 4 tutuklama
Kocaeli'de mutfak tüpüne gizlenmiş 51,5 litre metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kocaeli'de mutfak tüpüne gizlenmiş 51,5 litre metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında önceki gün Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda mutfak tüpü ve pet şişelere gizlenmiş 51,5 litre sıvı metamfetamin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay