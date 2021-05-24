Mutfak tüpüne gizlenmiş 51,5 litre metamfetamin ele geçirildi
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Mutfak tüpüne gizlenmiş 51,5 litre metamfetamin ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'de, durdurulan bir tırda yapılan aramada 51,5 litre metamfetamin yakalanmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de, durdurulan bir tırda yapılan aramada 51,5 litre metamfetamin yakalanmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir tırda dedektör köpekle arama gerçekleştirildi.

Yapılan arama sonucu mutfak tüpü ve pet şişeler içerisinde gizlenmiş halde 51,5 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Mutfak tüpüne gizlenmiş 51,5 litre metamfetamin ele geçirildi
Mutfak tüpüne gizlenmiş 51,5 litre metamfetamin ele geçirildi
Mutfak tüpüne gizlenmiş 51,5 litre metamfetamin ele geçirildi
Mutfak tüpüne gizlenmiş 51,5 litre metamfetamin ele geçirildi
Mutfak tüpüne gizlenmiş 51,5 litre metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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