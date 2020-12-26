Mutfak tüpünden sızan gaz patladı: 2 yaralı
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Mutfak tüpünden sızan gaz patladı: 2 yaralı

26.12.2020 23:36 | Son Güncelleme: 26.12.2020 23:41

Mutfak tüpünden sızan gaz patladı: 2 yaralı Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir binanın ardiyesindeki mutfak tüpünden sızan gazın patlaması neticesinde 2 kişi yaralandı.

Mutfak tüpünden sızan gaz patladı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir binanın ardiyesindeki mutfak tüpünden sızan gazın patlaması neticesinde 2 kişi yaralandı.

Olay, Koaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Bülbül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın A. isimli vatandaşın yaşadığı binanın giriş katında bulunan ardiyesindeki mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sırasında ardiyede bulunan Aydın A. ve Coşkun A., yaralandı.

Patlama sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın A. ve Coşkun A. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama neticesinde çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mutfak tüpünden sızan gaz patladı: 2 yaralı
Mutfak tüpünden sızan gaz patladı: 2 yaralı
Mutfak tüpünden sızan gaz patladı: 2 yaralı
Mutfak tüpünden sızan gaz patladı: 2 yaralı
Mutfak tüpünden sızan gaz patladı: 2 yaralı
Mutfak tüpünden sızan gaz patladı: 2 yaralı
Mutfak tüpünden sızan gaz patladı: 2 yaralı
Mutfak tüpünden sızan gaz patladı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 23:40:56. #1.15#
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