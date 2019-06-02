Kocaeli'de muhtarlık seçimleri

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Kayapınar Mahallesinde 31 Mart'ta iptal edilen ve yenilenmesine karar verilen muhtarlık seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Kayapınar Mahallesi'nde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde muhtar seçilen Yüksel Kara'nın sabıka kaydının çıkması gerekçesiyle YSK tarafından iptal edilen muhtarlık seçiminin yenilenmesine karar verilmişti.

Mehmet Kara, Aziz Öner ve Mahir Lale'nin aday olduğu muhtarlık seçimlerinde oy kullanma işlemi başladı.

Kayapınar Mahallesi Hacı Seyyit Taşan İlkokulu'nda toplam 1980 seçmen için 6 sandıkta oy kullanma işlemi sürüyor.

Kaynak: AA