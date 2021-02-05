Kocaeli'de muhtarın evinin önündeki aracının kurşunlandığı iddiası
05.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:13
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir muhtarın evinin önündeki aracının kurşunlandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir muhtarın evinin önündeki aracının kurşunlandığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Cuma Mahallesi muhtarı Hüseyin Ünal'ın evinin önünde bulunan aracına, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 3 el ateş edilerek zarar verildi.
Bunun üzerine Ünal, jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal