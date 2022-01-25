Kocaeli'de motosiklet kullanımı yarın sabaha kadar yasaklandı - Haberler
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Kocaeli'de motosiklet kullanımı yarın sabaha kadar yasaklandı

Kocaeli'de motosiklet kullanımı yarın sabaha kadar yasaklandı
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'de olumsuz hava şartları nedeniyle evlere servis hizmeti veren motokuryelerin çalışması, motosiklet ve mobilet kullanımının yarın sabaha kadar yasaklandığı bildirildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de olumsuz hava şartları nedeniyle evlere servis hizmeti veren motokuryelerin çalışması, motosiklet ve mobilet kullanımının yarın sabaha kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde bugün saat 12.00 itibarıyla evlere servis hizmeti veren motokuryelerin çalışması, motosiklet ve mobilet kullanımının yarın sabaha kadar yasaklandığı belirtildi.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri

Kocaeli, kar, Güncel, Haber

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