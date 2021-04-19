Kocaeli'de motosiklet kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de motosiklet kazası: 1 yaralı

Kocaeli'de motosiklet kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de seyir halindeki motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Kocaeli'de seyir halindeki motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AAN 186 plakalı motosikletin sürücüsü N.K., başka bir aracın sıkıştırması neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle motosikletli sürücü N.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi N.K'yı Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli'de motosiklet kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nur Sürer Mehtap Ar Hande Erçel Burak Sergen
Spor Muslera Fatih Terim Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kocaeli'de motosiklet kazası: 1 yaralı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 15:51:43. #1.14#

title