Kocaeli'de motosiklet hırsızlığına tutuklama ve ev hapsi
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Kocaeli'de motosiklet hırsızlığına tutuklama ve ev hapsi

10.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:16
Kocaeli'de motosiklet hırsızlığına tutuklama ve ev hapsi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri hakkında ev hapsi kararı verildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri hakkında ev hapsi kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, ilçede farklı tarihlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen ve benzer suçlardan kaydı bulunan şüpheliler B.A. ve T.A. gözaltına alınırken ele geçirilen 2 motosiklet sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şüphelilerden B.A. tutuklandı, T.A. hakkında ev hapsi kararı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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