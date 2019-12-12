Kocaeli'de motosiklet hırsızlığına tutuklama
Haberler » Güncel » Kocaeli'de motosiklet hırsızlığına tutuklama - Haber

Kocaeli'de motosiklet hırsızlığına tutuklama

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

12.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:46
Kocaeli'de motosiklet hırsızlığına tutuklama

'nin ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan bir vatandaşın motosikletinin çalındığı ihbarı üzerine ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu motosiklet Körfez ilçesinde bulunurken, şüpheliler M.K.F. (18), Ç.Ö. (17) ve M.A. (17) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden M.K.F. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler