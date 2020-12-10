Kocaeli'de motosiklet hırsızları son işlerinde yakayı ele verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kocaeli'de motosiklet hırsızları son işlerinde yakayı ele verdi

10.12.2020 17:48 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:02

Kocaeli'de motosiklet hırsızları son işlerinde yakayı ele verdi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 ayrı motosiklet hırsızlığına karışan 2 kişi, son işlerinde yakayı ele verdi.

Kocaeli'de motosiklet hırsızları son işlerinde yakayı ele verdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 ayrı motosiklet hırsızlığına karışan 2 kişi, son işlerinde yakayı ele verdi. Şüphelilerden birisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 9 Kasım ve 5 Aralık tarihlerinde 2 ayrı yerde benzer yöntemlerle motosiklet hırsızlığı meydana geldi. Motosikletleri çalınan vatandaşların polis merkezine giderek şikayetçi olması üzerine, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlarını yakalayabilmek için çalışma başlattı. Hırsızlığın meydana geldiği adreslerde inceleme yapan ekipler, kameralardan yola çıkarak hırsızlık olayına karışan iki kişinin kimliğini tespit etti. Ekipler aynı zamanda aynı kişilerin bir adreste daha hırsızlık olayına teşebbüs ettiğini ancak başarılı olamadığını belirledi. Şahısların adresini de belirleyen ekipler, daha sonra bu adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında B.A. ve T.A. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametinde bulunan 2 çalıntı motosiklet ise sahiplerine teslim edildi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden B.A.'nın çoğu hırsızlık olmak üzere 9 adet suç kaydının, T.A.'nın ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan 7 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı. İki suç makinesi şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan B.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.A.'nın ise ev hapsi kararı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kocaeli'de motosiklet hırsızları son işlerinde yakayı ele verdi
Kocaeli'de motosiklet hırsızları son işlerinde yakayı ele verdi
Kocaeli'de motosiklet hırsızları son işlerinde yakayı ele verdi
Kocaeli'de motosiklet hırsızları son işlerinde yakayı ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU

İlgili Haberler

Trabzon'un Sürmene ilçesinde evleri soyan hırsızlar yakayı ele verdi
Trabzon'un Sürmene ilçesinde evleri soyan hırsızlar yakayı ele verdi
Aracın altına saklandı ama yakayı ele verdi
Aracın altına saklandı ama yakayı ele verdi
Kocaeli'de motosikleti ile kaza yapan şahıs hayatını kaybetti
Kocaeli'de motosikleti ile kaza yapan şahıs hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Şener Şen Ebru Şallı Cem Yılmaz Sermiyan Midyat
Spor Fatih Terim Pierre Webo Sinan Gümüş Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de motosiklet hırsızları son işlerinde yakayı ele verdi - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 18:02:33. #1.15#
title