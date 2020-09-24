Kocaeli'de motosiklet çaldığı ileri sürülen bir kişi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit ilçesinde motosiklet hırsızlığı ile ilgili yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülen şüphelilerden T.Ö. tutuklandı, M.G.B. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden T.Ö'nün 34, M.G.B'nin ise 1 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş