KOCAELİ'DE MOBİL AŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
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KOCAELİ'DE MOBİL AŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde kentin yoğun noktalarına mobil aşı üniteleri kuran sağlık ekipleri, aşı hakkı kazanan kişilere randevu şartı aranmaksızın Covid-19 aşısı yapmaya başladı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde kentin yoğun noktalarına mobil aşı üniteleri kuran sağlık ekipleri, aşı hakkı kazanan kişilere randevu şartı aranmaksızın Covid-19 aşısı yapmaya başladı. Aşılama çalışması 1 hafta sürecek.

Derince İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentin yoğun bölgelerine kurdukları mobil aşı üniteleri ile aşı olmaya hak kazanan kişilere randevu şartı aramadan Covid-19 aşısı yapmaya başladı. Derince Kent Meydanı, Derince Kaymakamlığı önü, Derince İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Yenikent Mahalle Muhtarlığı önünde kurulan stantlarda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmaya başlandı. Kocaeli'de, önümüzdeki hafta boyunca sürecek çalışmalar ile aşılanan kişi sayısının hızla artması bekleniyor.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Derince İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nurdane Korkmaz, "Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla aşı hakkı açılan vatandaşlarımıza, Derince İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak 4 noktada randevusuz olarak Biontech aşısı uygulamaya başladık. Aynı zamanda Derince'de ikamet eden yaklaşık bin 600 öğretmenimize de Şükrü Arıca İlkokulu konferans salonunda 3 gün sürecek şekilde aşılama planlaması yaptık. Yetkilendirilmiş tüm aile sağlık merkezlerimizde vatandaşlarımız aşı randevusuz aşı olabilmekteler. Tüm halkımızı aşılama seferberliğine davet ediyorum." dedi.

KOCAELİ'DE MOBİL AŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
KOCAELİ'DE MOBİL AŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
KOCAELİ'DE MOBİL AŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
KOCAELİ'DE MOBİL AŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
KOCAELİ'DE MOBİL AŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
KOCAELİ'DE MOBİL AŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
KOCAELİ'DE MOBİL AŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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