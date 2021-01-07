Misli.com 3. Lig maçında kavga
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Misli.com 3. Lig maçında kavga

07.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:05

Kocaeli'de Misli.com 3. Lig 2. Grup ekipleri Darıca Gençlerbirliği ile Büyükçekmece Tepecikspor arasında yapılan maçta çıkan kavgaya ilişkin Darıca ekibinden bazı futbolcular, rakip takım oyuncusu Alper Sürücü hakkında şikayette bulundu.

Kocaeli'de Misli.com 3. Lig 2. Grup ekipleri Darıca Gençlerbirliği ile Büyükçekmece Tepecikspor arasında yapılan maçta çıkan kavgaya ilişkin Darıca ekibinden bazı futbolcular, rakip takım oyuncusu Alper Sürücü hakkında şikayette bulundu.

Darıca İlçe Stadı'nda dün yapılan maçta Büyükçekmece Tepecikspor 77. dakikada Erçağ Evirgen ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Darıca temsilcisi, Emre Alan ile beraberliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.

Maçın bitiş düdüğüyle futbolcular arasında kavga çıktı.

Maç sonunda Darıca Gençlerbirliği'nden Halil İbrahim Şagar'a, Büyükçekmece Tepecikspor'dan da Alper Sürücü ve Oğuzhan Acar kırmızı kart gördü.

Darıca Gençlerbirliği'nden bazı futbolcuların kendilerine tekme attığı gerekçesiyle rakip takım oyuncusu Alper Sürücü'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Misli.com 3. Lig maçında kavga
Misli.com 3. Lig maçında kavga
Misli.com 3. Lig maçında kavga

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlker Başbuğ Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Cüneyt Çakır Samet Aybaba Abdullah Avcı Arda Kardeşler Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Çocuk Kongre Washington Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Misli.com 3. Lig maçında kavga - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 18:05:13. #1.14#
title