Kocaeli'de minibüsün çarptığı kadın yaralandı
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Kocaeli'de minibüsün çarptığı kadın yaralandı

Kocaeli'de minibüsün çarptığı kadın yaralandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, minibüsün çarptığı yaya yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, minibüsün çarptığı yaya yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde C.Ö'nün kullandığı 41 P 7918 plakalı servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Azize P'ye çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Azize P, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli'de minibüsün çarptığı kadın yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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