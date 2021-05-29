Kocaeli'de minibüsün çarptığı kadın yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, minibüsün çarptığı yaya yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, minibüsün çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde C.Ö'nün kullandığı 41 P 7918 plakalı servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Azize P'ye çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Azize P, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal