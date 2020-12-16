Kocaeli'de, minibüste 12 kaçak göçmen yakalandı
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Kocaeli'de, minibüste 12 kaçak göçmen yakalandı

16.12.2020 17:58 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:02
Kocaeli'de, minibüste 12 kaçak göçmen yakalandı

KOCAELİ'de, TEM yolunda durdurulan minibüste Bangladeş, Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı.

KOCAELİ'de, TEM yolunda durdurulan minibüste Bangladeş, Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda, İstanbul yönündeki minibüsü durdurdu. Minibüste 6 Bangladeş, 5 Pakistan ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 12 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü H.A. 'göçmen kaçakçılığı' suçundan gözaltına alınırken, araca el koyuldu. 12 kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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