Kocaeli'de, minibüste 12 kaçak göçmen yakalandı

KOCAELİ'de, TEM yolunda durdurulan minibüste Bangladeş, Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda, İstanbul yönündeki minibüsü durdurdu. Minibüste 6 Bangladeş, 5 Pakistan ve 1 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 12 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü H.A. 'göçmen kaçakçılığı' suçundan gözaltına alınırken, araca el koyuldu. 12 kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU