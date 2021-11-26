Kocaeli'de minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Adem Yavuz Mahallesi Ümit Kaftancı Caddesi'nde İ.K. idaresindeki 41 P 9389 plakalı servis minibüsü ile Y.B. yönetimindeki 16 GE 025 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrularak devrilen otomobildeki sürücü bulunduğu yerde sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan Y.B, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralı sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri