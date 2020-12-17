Minibüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Minibüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

17.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:29

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde emniyet şeridinde bekleyen minibüse çarptıktan sonra hareket halindeki tırın altına giren otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde emniyet şeridinde bekleyen minibüse çarptıktan sonra hareket halindeki tırın altına giren otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden Ulaş D'nin kullandığı 07 FOG 20 plakalı otomobil, Köseköy mevkisinde emniyet şeridinde bekleyen Yaşar S. idaresindeki 58 SF 403 plakalı minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan otomobil, arkadan gelen Yüksel A. yönetimindeki 43 UR 444 plakalı tırın altına girerek yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan ağır yaralı sürücü Ulaş D, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otoyolun Ankara istimaketinde ulaşımın kaza nedeniyle tek şeritten sağlanması dolayısıyla uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Minibüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Minibüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Minibüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Minibüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Uğur Yücel Haluk Levent Nilgün Belgün Birkan Sokullu
Spor Neymar Erol Bulut Kylian Mbappe Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Milli Ankara İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Minibüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 15:30:02. #1.14#
title