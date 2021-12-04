Kocaeli'de minibüs ile temizlik aracı çarpıştı: 8 yaralı - Haberler
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Kocaeli'de minibüs ile temizlik aracı çarpıştı: 8 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Haberler | Güncel
Kocaeli'de minibüs ile temizlik aracı çarpıştı: 8 yaralı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, minibüs ile yol yıkamada kullanılan, belediyenin temizlik aracının kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, minibüs ile yol yıkamada kullanılan, belediyenin temizlik aracının kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Körfez Barbaros Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Murat Okutan'ın kullandığı 41 B 3195 plakalı, yol yıkamada kullanılan, belediyeye ait temizlik aracı, karşı yönden gelen Burak Can Bostan yönetimindeki 31 ABM 600 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü ile yanındaki 6'sı yabancı uyruklu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibince sıkıştığı yerden çıkarılan minibüs sürücüsü ile diğer yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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