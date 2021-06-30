KOCAELİ'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolu'nda otomobil ile minibüs çarpıştı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolu'nda otomobil ile minibüs çarpıştı. Otomobil takla atarken, minibüs ise orta refüje devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil, itfaiye ve trafik ekipleri olay yerine geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı