KOCAELİ'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, ÇOK SAYIDA YARALI VAR
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KOCAELİ'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolu'nda otomobil ile minibüs çarpıştı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolu'nda otomobil ile minibüs çarpıştı. Otomobil takla atarken, minibüs ise orta refüje devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil, itfaiye ve trafik ekipleri olay yerine geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

KOCAELİ'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, ÇOK SAYIDA YARALI VAR
KOCAELİ'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, ÇOK SAYIDA YARALI VAR
KOCAELİ'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, ÇOK SAYIDA YARALI VAR
KOCAELİ'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, ÇOK SAYIDA YARALI VAR
KOCAELİ'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, ÇOK SAYIDA YARALI VAR
KOCAELİ'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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