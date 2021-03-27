Kocaeli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Kocaeli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Ankara istikameti Beylikbağı Mahallesi mevkisinde Murat A. idaresindeki 34 NN 8372 plakalı otomobil ile Erol Z. yönetimindeki 41 HZ 218 plakalı minibüs çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat A. ile yanındaki Kazım D. ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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