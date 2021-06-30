Kocaeli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı (2)- Yeniden

KOCAELİ'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu geçişinde tersane işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu geçişinde tersane işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.15 sıralarında, TEM Otoyolu Derince Çenedere Viyadüğü girişinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Bahri Başyılmaz yönetimindeki 69 AD 662 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden İsmail Acar iyönetimindeki 34 LFN 843 plakalı tersane işçilerini taşıyan minibüs ile çarpıştı. Minibüs orta refüjde bulunan bariyerlerin üzerine devrilirken, otomobil ise takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Sağlık ekipleri araçlardan çıkan 9 yaralıya ilk müdahalede bulunurken, itfaiye ekibi ise minibüs içerisinde sıkışan sürücü İsmail Acar'ı araçtan çıkardı. Yaralanan 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu ulaşıma kapanırken, bir süre sonra kontrollü olarak trafik akışı sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir