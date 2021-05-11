Kocaeli'de Mimar Sinan'ın 5 asırlık eseri restore ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de Mimar Sinan'ın 5 asırlık eseri restore ediliyor

Kocaeli'de Mimar Sinan'ın 5 asırlık eseri restore ediliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'a yaptırdığı 3 kemerli 65 metre uzunluğundaki taş köprünün restorasyon çalışması başladı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'a yaptırdığı 3 kemerli 65 metre uzunluğundaki taş köprünün restorasyon çalışması başladı. Sanayi kuruluşlarının içindeki tarihi köprünün restorasyonunun yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Dilovası ilçesindeki yaklaşık 500 yıllık köprü için restorasyon çalışmaları başladı. Sanayi ile yerleşim yerlerinin iç içe geçtiği Dilovası'nda Dil deresi üzerindeki 3 kemerli 65 metre uzunluğunda taş köprü, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Dilovası Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla yenilenecek. Restorasyon çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Biz tarihimize sahip çıkıyoruz. Burası çok değerli bir eser. Dilovası sanayi kenti ama aynı zamanda tarih ve kültür şehri. Burası bir zamanlar İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtı. İnşallah burada bulunan tarihi gün yüzüne çıkarıp halkımıza yeniden kazandıracağız" dedi.Hamza Şayir, "Burası tarihimizi hatırlatacağından dolayı zaten yanından geçerken bile yapının ihtişamı bizim çok ilgimizi çekiyor. Bu nedenle bu restorasyondan dolayı heyecanlıyız, mutluyuz. Burası bittiğinde insanlarımızın hizmetine sunulmuş olacak. Geçmişin izlerini taşıyor ve geçmişte de bu mimari eserlerin ne kadar sağlam ve güzel yapıldığını da görmüş oluyoruz. Sadece ilçemizin değil, Türkiye'nin her tarafından buraya insanların geleceğini ve bu güzel yapıyı göreceğini düşünüyoruz. Restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanıp eserimizi yeniden insanlarla buluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu. 


Kocaeli'de Mimar Sinan'ın 5 asırlık eseri restore ediliyor
Kocaeli'de Mimar Sinan'ın 5 asırlık eseri restore ediliyor
Kocaeli'de Mimar Sinan'ın 5 asırlık eseri restore ediliyor
Kocaeli'de Mimar Sinan'ın 5 asırlık eseri restore ediliyor
Kocaeli'de Mimar Sinan'ın 5 asırlık eseri restore ediliyor
Kocaeli'de Mimar Sinan'ın 5 asırlık eseri restore ediliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mehmet Kasapoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Özcan Deniz Burcu Biricik
Spor Diego Fatih Terim Gökhan Töre Burak Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kocaeli'de Mimar Sinan'ın 5 asırlık eseri restore ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 12:46:33. #1.15#

title