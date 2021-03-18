Son dakika... Midibüs şoförünün darbedilmesi araç kamerasında
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Son dakika... Midibüs şoförünün darbedilmesi araç kamerasında

18.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:25

Son dakika haberi: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolcunun midibüs şoförünü darbetmesi araç kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolcunun midibüs şoförünü darbetmesi araç kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde Yılmaz D. (64) idaresindeki 41 J 0294 plakalı yolcu midibüsü, yolcunun ikazı üzerine durdu.

Şoför ile midibüse aldığı yolcu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Araç hareket ettikten sonra şoförü yumruk atarak darbeden yolcu midibüsten inerek uzaklaştı.

Olayın ardından gittiği hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edilen Yılmaz D'nin, yolcudan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Araçtaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolcunun şoföre yumruk atması ve ardından midibüsten inerek uzaklaşması yer alıyor.

Son dakika... Midibüs şoförünün darbedilmesi araç kamerasında
Son dakika... Midibüs şoförünün darbedilmesi araç kamerasında
Son dakika... Midibüs şoförünün darbedilmesi araç kamerasında
Son dakika... Midibüs şoförünün darbedilmesi araç kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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