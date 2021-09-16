Kocaeli'de midibüs kamyona çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Kocaeli'de midibüs kamyona çarptı: 1 yaralı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de midibüs kamyona çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki kamyona çarpan midibüsün sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki kamyona çarpan midibüsün sürücüsü yaralandı.

Sultan Orhan Mahallesi'nde B.Ö'nün kullandığı 41 J 4183 plakalı midibüs, park halindeki 34 NH 9954 plakalı kamyona çarptı.

Kazada hafif yaralanan Bahri Ö, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kocaeli'de midibüs kamyona çarptı: 1 yaralı

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kocaeli'de midibüs kamyona çarptı: 1 yaralı - Haberler
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