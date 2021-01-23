Midesinde uyuşturucu taşıyan 3 İranlı yakalandı
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Midesinde uyuşturucu taşıyan 3 İranlı yakalandı

23.01.2021 23:47 | Son Güncelleme: 24.01.2021 00:17

Kocaeli'de midesinde uyuşturucu taşıdıkları belirlenen İran uyruklu 3 zanlı yakalandı.

Kocaeli'de midesinde uyuşturucu taşıdıkları belirlenen İran uyruklu 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan yolcu otobüsündeki İran uyruklu 3 kişinin durumundan şüphelendi.

Şüphelilerden birinin el bagaj kısmındaki ceketinde 25 fişek metamfetamin bulundu. Zanlıların uyuşturucu maddeleri yutmuş olabileceğini değerlendiren ekipler, bu kişileri hastaneye götürdü.

Röntgenlerinde midelerinde uyuşturucu madde olduğu belirlenen zanlıların vücudundan tıbbi müdahaleyle uyuşturucu çıkarılarak 103 fişek halinde 871 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Midesinde uyuşturucu taşıyan 3 İranlı yakalandı
Midesinde uyuşturucu taşıyan 3 İranlı yakalandı
Midesinde uyuşturucu taşıyan 3 İranlı yakalandı
Midesinde uyuşturucu taşıyan 3 İranlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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