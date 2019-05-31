Kocaeli'de mezarlıkta cenin bulundu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde mezarlıkta cenin bulundu.

Saraylı Mahallesi 17 Ağustos Mezarlığı'nda kaybolan köpeklerini arayan çocuklar, içinde cenin olduğundan şüphelendikleri bir kavanoz buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede kavanozda 10 ya da 14 haftalık olduğu tahmin edilen cenin bulunduğunu belirledi.

Cenin, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA