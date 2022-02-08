Kocaeli'de meyve fidanı desteği çiftçinin yüzünü güldürdü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, kentte katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini teşvik etmek ve tarımsal kalkınmaya destek olmak amacıyla "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere şu ana kadar 20 bin fidan desteği verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ya da güncel çiftçi belgesiyle müracaat eden 428 çiftçiye, proje kapsamında yüzde 50 hibeli 11 bin 250 mavi sertifikalı ceviz ve 13 bin Trabzon hurması fidanının dağıtımına, İzmit Vinsan'daki depoda başlandı.

Üreticiler, hibe ödemelerini gösteren dekontlarını belediye görevlilerine ibraz etmeleri halinde fidanlarını alabiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, proje kapsamında şu ana kadar yaklaşık 2 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli 200 bin ceviz ile armut, asma, ayva, elma, erik, indir, kestane, kiraz, kivi, mandalina, nar, şeftali, Trabzon hurması, vişne ve zeytin gibi farklı meyve türlerinden 20 bin fidan desteği verildi.

Ayrıca, çiftçileri alternatif tarım ürünlerine yönlendirerek modern meyve bahçesi tesis etmek amacıyla yapım malzemesi desteği ile 3 bin çiftçiye bitkisel üretim danışmanlığı hizmeti verildi.

"Desteklerin sürmesini istiyoruz"

Hurma fidanı desteğinden yararlanan Erdal Bayram, daha önce de gübre desteği aldığını belirterek, her zaman üreticinin yanında olduğu için Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

Desteklerden dolayı memnun olduğunu ifade eden Bayram, "Büyükşehir Belediyesinin bu uygulamasını çok beğendim. Desteklerin ve hizmetlerin devam etmesini diliyorum. Çiftçilere bu destekler devam ederse, bizler de üretmeyi sürdüreceğiz. Başkanımız, özellikle pandemi döneminde üreticilerin yanında oldu, sağ olsun. Destekler sürdükçe üretmeye, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emekli olduktan sonra çiftçilik yaparak üretmeye devam eden Mehmet Kıvanç da desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geçen yıl ceviz diktiğini, şimdi hurma fidanı desteğinden yararlandığını, daha önce de gübre ve mazot desteği aldığını bildirdi.

Belediyenin bu desteklerle Kocaeli'nin ve ülkenin geleceğine yatırım yaptığını vurgulayan Kıvanç, üreticilerin hep yanında olan Büyükakın'a teşekkür etti.