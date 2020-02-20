Kocaeli'de metruk binada 2 uzun namlulu silah bulundu
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Kocaeli'de metruk binada 2 uzun namlulu silah bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, metruk binada poşet içinde 2 uzun namlulu silah bulundu.

20.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:52
Kocaeli'de metruk binada 2 uzun namlulu silah bulundu

'nin ilçesinde, metruk binada poşet içinde 2 uzun namlulu silah bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi Koçal Sokak'ta atıl durumdaki bir binanın ikinci katında poşete sarılı halde 2 uzun namlulu silah olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak binanın ikinci katına girdi.

Polis ekipleri poşete sarılı halde buldukları 2 uzun namlulu silahı, incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Silahların sahibi olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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