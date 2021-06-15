Kocaeli'de metro şantiyesinde betona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Kocaeli'de metro şantiyesinde betona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de metro şantiyesinde betona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metro inşaat alanındaki beton yükseltiye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metro inşaat alanındaki beton yükseltiye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Emre M. idaresindeki 34 DG 3912 plakalı otomobil, Güzeller Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak metro şantiyesine girdi.

Otomobilin metro çukurunun beton uzantısına çarpması sonucu sürücü ile araçtaki Gözde İ. yaralandı. Araçtaki ismi henüz belirlenemeyen bir kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocaeli'de metro şantiyesinde betona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de metro şantiyesinde betona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de metro şantiyesinde betona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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