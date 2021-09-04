Kocaeli'de mesire alanında çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli'de mesire alanında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de mesire alanında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mesire alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde mesire alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mevlana Mahallesi'ndeki Beylik Dağı mesire alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ile Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, 8 dönüme yeni dikimi yapılan çam fidanları zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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