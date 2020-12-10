Kocaeli'de merkezinde iki caddeye girişlere sınırlama getirildi
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Kocaeli'de merkezinde iki caddeye girişlere sınırlama getirildi

10.12.2020 09:50 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:58
Kocaeli'de merkezinde iki caddeye girişlere sınırlama getirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan en işlek iki caddeye girişler, korona virüs önlemleri kapsamında kısıtlama getirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan en işlek iki caddeye girişler, korona virüs önlemleri kapsamında kısıtlama getirildi.

Vaka sayılarının hızla arttığı Kocaeli'de korona virüs önlemleri kapsamında yeni kararlar alındı. İzmit Kaymakamlğı tarafından duyurulan yeni kararlara göre İzmit'in en işlek iki caddesi olan Fethiye ve İstiklal caddelerinde aynı anda bulubilecek kişi sayısı bin 500 ile sınırlandırıldı. İzmit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni karar doğrultusunda Fethiye Caddesi ve İstiklal caddelerinin belirlenen bölümünde yollar ve kaldırımlarda yaya olarak gezen kişi sayısı, girişler ve çıkışlar takip edilerek, hazırlanan yazılım programı ile denetlenecek. - KOCAELİ

Kocaeli'de merkezinde iki caddeye girişlere sınırlama getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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