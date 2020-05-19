Kocaeli?de maske kullanımı zorunlu hale getirildi
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Kocaeli?de maske kullanımı zorunlu hale getirildi

KOCAELİ'de, yarından itibaren maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Kocaeli?de maske kullanımı zorunlu hale getirildi
19.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:49

 

KOCAELİ'de, yarından itibaren maske kullanımı zorunlu hale getirildi.Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararına göre koronavirüs salgını ile mücadeleye önemli katkı sağlayacağı düşünülerek kentte maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Yeni bir karar alınıncaya kadar maske kullanımı zorunlu olacak. Maske takmayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesine göre idari para cezası kesilecek.

Daha önce alınan kararla pandemi süresince deniz yolu ile Kocaeli'ye giriş çıkış ve il sınırlarında özel teknelerle seyir yapmak yasaklanırken, yeni karar alındı. Sokağa çıkma yasağı olan günler hariç Kocaeli il genelinde denizde ve iç sularda amatör avcılık faaliyeti icra edecek ve il sınırlarında seyir yapmasına müsaade edilen özel teknelerde 5 metreye kadar olan teknelerde 2 kişi, 10 metreye kadar olan teknelerde 3 kişi, 10 metreden fazla olan teknelerde 5 kişi bulunmasına ve tekne içerisinde maske takılması, gerekli hijyenik tedbirlerin alınması ve sosyal mesafenin korunması kaydı ile faaliyette bulunmalarına izin verildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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