Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş iddiası

18.11.2019 00:36 | Son Güncelleme: 18.11.2019 00:36

Kocaeli'de bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesinde bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı istihbaratı aldı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, "Fuhuşa Aracılık ve Yer Temin Etmek" iddiasıyla işyerinin mesul müdürü D.A ile 2 kadın gözaltına alındı.

Kaynak: AA