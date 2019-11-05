Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı (2)

Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı (2)

TUTUKLANDILARKocaeli'nin Gölcük ilçesinde, fuhuş yapıldığı belirlenen bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda işletme sahibi G.K. ile masaj salonu müdürü G.K. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

05.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:42
Kocaeli'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 gözaltı (2)

TUTUKLANDILAR

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, fuhuş yapıldığı belirlenen bir masaj salonuna düzenlenen operasyonda işletme sahibi G.K. ile masaj salonu müdürü G.K. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.  


Kaynak: DHA
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