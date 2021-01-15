Kocaeli'de Marmara Depremi'nde hasar gören bina ekiplerce yıkıldı
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Kocaeli'de Marmara Depremi'nde hasar gören bina ekiplerce yıkıldı

15.01.2021 15:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:56
Kocaeli'de Marmara Depremi'nde hasar gören bina ekiplerce yıkıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ağır hasar gören bina, yasal sürecin tamamlanmasının ardından yıkıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde ağır hasar gören bina, yasal sürecin tamamlanmasının ardından yıkıldı.

Körfez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Güney Mahallesi'ndeki 5 katlı bina hakkında yıkım kararı verilmesiyle, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Vatandaşlara tebligatların yapılması sonrasında bina boşaltıldı ve yıkıma hazır hale getirildi.

Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yıkım işlemine geçildi.

"Diğer 2 binayı da en kısa sürede yıkacağız"

Yıkım çalışmasını izleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "İlçemizde 1999 depreminde ağır hasar alan 3 bina kalmıştı. Birini şu an Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile yıkıyoruz. Diğer 2 binayı da en kısa sürede yıkacağız." ifadelerini kullandı.

Körfez'de 60 orta hasarlı bina bulunduğunu bildiren Sögüt, şunları kaydetti:

"Bunların 40'ı köylerimizde, tek katlı evler. Dolayısıyla şehir merkezimizde 20 tane var. Onlarla ilgili de son çıkan düzenlemeye göre adımlar atacağız. Yeni düzenleme, vatandaşlarımıza güçlendirme projesini yaparak iskan alma kolaylığı sağlıyor. Gerekli adımları atmazlarsa onları da yıkmak zorunda kalacağız. Depremi en ağır yaşayan kentlerden birisiyiz. İlçemizde de çok ciddi, ağır kayıplarımız oldu. Tabii ki sağlıklı binalarda yaşamak can ve mal güvenliği açısından önemli. Deprem öldürmez ama sağlıksız yapılar öldürür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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