Kocaeli'de Marmara Depremi'nde hasar gören 3 binanın yıkımı gerçekleştirildi
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Kocaeli'de Marmara Depremi'nde hasar gören 3 binanın yıkımı gerçekleştirildi

Kocaeli'de Marmara Depremi'nde hasar gören 3 binanın yıkımı gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Kocaeli'de, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören 3 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Kocaeli'de, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören 3 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, depremde ağır ve orta hasar gören binaların yıkım işlemlerini sürdürüyor.

Karayakuplu ve Belen mevkisinde orta hasarlı durumda olan ve güçlendirme yapılmadığı için çevre güvenliğini tehdit eden binaların yıkılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bölgede güvenlik önlemleri alan belediye ekipleri, 3 binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Ekipler, yıkım çalışmasının ardından oluşan molozları da kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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