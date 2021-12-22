Kocaeli'de Marmara Depremi'nde hasar gören binaların yıkımı sürüyor
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'de, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören binaların yıkılması için çalışmalar sürüyor.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören binaların yıkılması için çalışmalar sürüyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Gölcük Belediyesi iş birliğiyle Şehitler Mahallesi'ndeki Marmara Depremi'nde hasar gören 6 katlı yapının yıkım işlemlerine başlandığı kaydedildi.
Açıklamada, yıkım işlemlerinin bir hafta içerisinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.