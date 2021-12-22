Kocaeli'de Marmara Depremi'nde hasar gören binaların yıkımı sürüyor - Haberler
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Kocaeli'de Marmara Depremi'nde hasar gören binaların yıkımı sürüyor

Kocaeli'de Marmara Depremi'nde hasar gören binaların yıkımı sürüyor
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'de, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören binaların yıkılması için çalışmalar sürüyor.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören binaların yıkılması için çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Gölcük Belediyesi iş birliğiyle Şehitler Mahallesi'ndeki Marmara Depremi'nde hasar gören 6 katlı yapının yıkım işlemlerine başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, yıkım işlemlerinin bir hafta içerisinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

Kocaeli'de Marmara Depremi'nde hasar gören binaların yıkımı sürüyor

Kocaeli'de Marmara Depremi'nde hasar gören binaların yıkımı sürüyor

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AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri

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